Formula 1, scatto Ferrari nelle FP3 in Bahrain: primo Sainz | TEMPI

E’ andato in scena anche l’ultimo appuntamento prima delle qualifiche ufficiali di Formula 1 per la pole in Bahrain. Si preannuncia una gara spettacolare e non sono da escludere sorprese. Max Verstappen, infatti, non sembra il solito dominatore delle ultime stagioni e le rivali sono in grado di inserirsi. In grande spolvero anche la Mercedes, curiosità anche per le Ferrari di Leclerc e Sainz.

I risultati delle prove libere 3

Il tempo più veloce delle Fp3 è stato realizzato dal ferrarista Sainz, a questo punto anche un candidato per la pole. Subito dietro Fernando Alonso e Max Verstappen. Al quarto posto Leclerc, poi Norris, Russell, Piastri e Perez. Le qualifiche potrebbero regalare sorprese.