Formula 1, la Ferrari ha un problema ai freni? La spiegazione di Leclerc

“È difficile dare giudizi dopo una sola gara, ma stiamo vivendo un momento positivo in continuità con la seconda parte della scorsa stagione“. Queste le parole di Charles Lecler nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Gedda per il Gran Premio dell’Arabia Saudita.

“Il Gran Premio in Bahrain è andato come ci aspettavamo, forse anche un po’ meglio. Niente è ancora certo – ha sottolineato pilota Ferrari -, intanto speriamo di aver risolto il problema ai freni, poi dobbiamo concentrarci su questa gara, consapevoli di essere in una posizione migliore rispetto allo scorso anno e questo ci permetterà di concentrarci sugli aggiornamenti futuri, nonostante Verstappen sia ancora molto lontano. Le aree di lavoro sulla vettura sono già chiare al team“.

Ferrari, problemi ai freni? La spiegazione di Leclerc

I problemi avuti con i freni in Bahrain hanno fatto scattare un piccolo campanello d’allarme in quel di Maranello. Lerclerc rassicura: “siamo concentrati sui problemi avuti con i freni in Bahrain e vedremo. Non so cosa aspettarmi, ma è difficile valutare dopo una gara. Di sicuro lavoreremo per vincere. Problemi ai freni anche nei test? No, il problema ai freni non è dipeso dal surriscaldamento e non si è mai presentato. Non mi aspetto si verifichi di nuovo“.

In merito alla rivalità con la Red Bull, il campione monegasco aggiunge: “non so se saremo più vicini alla Red Bull. Mi sono sentito più forte nelle curve a medio velocità. Serve qualche gara in più per capire i nostri punti deboli e quelli di forza“.