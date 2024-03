Slam, ATP e WTA trattano con il Fondo Pif: le 2 proposte che possono rivoluzionare il tennis

SportFair

Si prospetta un cambiamento rivoluzionario per il tennis mondiale. Due le proposte sul tavolo, una da parte dei tornei Slam, l’altra con ATP e WTA, destinate ai negoziati che coinvolgono i vari organi di governo, i tornei, i giocatori, gli agenti e il Fondo di investimento privato dell’Arabia Saudita (Pif).

Le proposte per cambiare le ‘regole’ del tennis

L’obiettivo di entrambe le proposte è quello di aumentare le entrate. La prima è quella avanzata dai 4 Grandi Slam che punta a eliminare la struttura WTA-ATP per creare un nuovo Premier Tour (nome provvisorio) per circa 100 tenniste e 100 tennisti e un Contenders Tour di livello inferiore (altro nume provvisorio) da 75 a 100 tornei aperti a circa 200 donne e 200 uomini, con tutti gli eventi che garantirebbero gli stessi premi in denaro a uomini donne.

La seconda proposta, avanzata dall’Atp, vedrebbe un accordo con la Wta per vendere insieme i diritti tv e le sponsorizzazioni ma manterrebbe due tour separati ma apportando in parte denaro dal Pif mediante l’organizzazione di un torneo Masters 1000 in Arabia Saudita.