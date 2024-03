Fabio Fognini si cancella da Indian Wells ma giocherà lo stesso: ecco perchè

SportFair

Esce dalla porta di servizio, entra da quella principale. Curioso il caso di Fabio Fognini a Indian Wells: il tennista ligure si cancella dalle qualificazioni ed entra direttamente nel tabellone principale. Il merito è della wild card ricevuta dagli organizzatori del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells che si giocherà dal 6 al 17 marzo.

I tennisti italiani presenti a Indian Wells

Diventano, dunque, 6 i tennisti italiani presenti nel torneo americano. Oltre Fognini ci saranno anche Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Cobolli. Nelle qualificazioni, invece, ci saranno Luca Nardi e Andrea Vavassori. Per il 36enne di Arma di Taggia sarà la 15/a partecipazione in carriera al Masters 1000 californiano, il quarto torneo stagionale in un inizio anno segnato dal nuovo fastidio al polpaccio che l’ha costretto a un mese di stop tra gennaio e febbraio.