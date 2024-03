F1, semafori spenti a Sakhir: il VIDEO della partenza del GP del Bahrain

SportFair

L’attesa è terminata! I piloti della Formula 1 si sono schierati in griglia di partenza per dare il via al primo GP dell’anno, che si disputa, come anche quello della prossima settimana, in via eccezionale di sabato.

I semafori si sono spenti sul circuito di Sakhir ed il GP del Bahrain è ufficialmente iniziato. Max Verstappen, partito dalla pole, ha mantenuto la leadership, seguito da Leclerc e Russell.

La partenza del GP del Bahrain di F1

Di seguito il video della partenza del GP del Bahrain di F1.