Max Verstappen via dalla Red Bull? L’olandese si sbilancia

A Melbourne i piloti della F1 sono impegnati oggi nel media day del GP d’Australia. Alla vigilia del terzo round della stagione i campioni delle quattro ruote hanno parlato dell’appuntamento australiano e non solo.

Per Max Verstappen, però, non solo domande riguardanti la sua prestazione in pista. L’olandese, infatti, è l’uomo da battere e a molti interessano più le questioni ‘extra-sportive’, come ad esempio un suo possibile addio a Red Bull dopo gli episodi di quest’anno.

Verstappen vuole restare alla Red Bull

A Melbourne Verstappen ha confermato di voler restare alla Red Bull. “E’ dove voglio essere“, ha dichiarato mentre continuano a circolare le voci che collegano il tre volte campione del mondo ad un addio. Verstappen ha un contratto con la squadra di Milton Keynes fino al 2028, ma ci sono voci secondo cui potrebbe cercare di correre altrove a partire dal 2025.

“Penso che ci siano tutte le ragioni per essere felici, giusto?“, ha affermato Verstappen a Melbourne. ”La macchina sta andando davvero bene, ci sono così tante persone fantastiche nel team che spingono costantemente per ottenere risultati migliori, quindi per me è quello su cui mi concentro. Io mi concentro sulla prestazione, sono felice, e quando torno a casa non penso a nient’altro perché è abbastanza fisso anche dove mi trovo, ed è anche dove voglio essere“.

Per quanto riguarda come stanno andando le cose in pista, Verstappen ha affermato che dopo due vittorie dominanti per dare il via alla nuova stagione in Bahrein e Arabia Saudita, non ha mai iniziato un anno in forma migliore. “Penso che sia stato sicuramente il miglior inizio di anno per me personalmente in macchina“, ha commentato l’olandese. “E’ semplicemente un buon equilibrio, ma penso che anche come squadra abbiamo operato davvero bene senza troppi errori. Quindi, ovviamente, sono molto felice di questo, e spero che potremo continuare su questa strada. Cerchiamo di continuare a imparare cosa possiamo fare meglio, ma è stato molto positivo’‘.