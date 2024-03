Verstappen via da Red Bull? La clausola Marko glielo consentirebbe

SportFair

La F1 si sposta a Jeddah, dove sabato si corre il GP dell’Arabia Saudita. Il Circus è ancora nel caos per delle problematiche extra-sportive. Prima fra tutte la vicenda che riguarda Christian Horner e le accuse di comportamento sessualmente inappropriato.

Il team principal Red Bull è stato scagionato dalla squadra al termine dell’indagine interna condotta dopo la denuncia della dipendente, ma l’email anonima con gli screenshot della presunta conversazione tra i due ha riaperto il caso.

Durante il weekend di gara del Bahrain Christian Horner è stato visto litigare con Jos Verstappen, padre del campione del mondo Max, che ha poi rilasciato dichiarazioni al veleno sul team principal Red Bull.

Jos Verstappen è stato visto anche parlare con Toto Wolff ed in tantissimi pensano ad un addio di Max alla Red Bull per iniziare un nuovo percorso in Mercedes, complice anche l’addio di Hamilton dal prossimo anno.

Come può Verstappen lasciare la Red Bull

Max Verstappen ha rinnovato il suo contratto con Red Bull fino al 2028, dunque sembra difficile che l’olandese possa lasciare il team. Secondo alcuni media vicini alla famiglia Verstappen, però, nel contratto del pilota ci sarebbe una clausola speciale che gli consentirebbe di lasciare il team prima della scadenza del contratto.

Non è una clausola sulle prestazioni o su questioni tecniche, è una clausola che direbbe che può partire liberamente se se ne va o viene licenziato Helmut Marko, suo mentore in F1.