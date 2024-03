La Ferrari vuole essere protagonista a Jeddah: l’analisi di Vasseur

SportFair

Sono andate in scena ieri le prime due sessioni di prove libere del GP dell’Arabia Saudita. Sensazioni positivi in casa Ferrari nonostante i problemi fisici di Carlos Sainz, che è riuscito comunque a scendere in pista e a fare un lavoro discreto.

Frederic Vasseur ha stilato il bilancio della prima giornata di lavoro in pista.

Vasseur ed il lavoro della Ferrari nelle prime libere del GP dell’Arabia Saudita

“Nel complesso è stata la sessione che ci aspettavamo, una buona sessione. Abbiamo fatto dei buoni giri e sulla simulazione gara la prestazione c’era. Da parte di Carlos è stata più complicata perché non era stato tanto bene. Tutti stiamo usando la configurazione per le qualifiche, almeno sul giro secco, poi per il carico aerodinamico credo che tutti convergeremo allo stesso livello“, ha affermato il team principal Ferrari ai microfoni Sky.

“Ci sarà un grosso miglioramento della pista tra oggi e domani. Noi unici con le soft nella simulazione? L’anno scorso lo avevamo fatto con Leclerc ed era andata piuttosto bene, non c’è stato un brutto stint ed è stata l’occasione di provare qualcosa di diverso“, ha concluso Vasseur.