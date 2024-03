La Ferrari in Australia con approccio aggressivo, Vasseur: “metteremo pressione ai rivali”

SportFair

E’ tutto pronto a Melbourne per il GP d’Australia, terzo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. La Red Bull è ancora una volta la squadra da battere, ma Ferrari vuole continuare a migliorare. In terra australiana potrebbe già tornare Carlos Sainz, ma la conferma arriverà solo domani dopo la visita con i medici FIA.

La Ferrari arriva in Australia motivata, come affermato da Frederic Vasseur alla vigilia del nuovo round stagionale.

Vasseur alla vigilia del GP d’Australia

“Dopo le prime tre intense settimane in Bahrain e Arabia Saudita e un weekend di pausa, affrontiamo ora la trasferta più lunga fino in Australia. La pista di Albert Park è tra le più amate dai piloti e come squadra pensiamo di poterci giocare le nostre carte in una terra nella quale possiamo contare su un gran numero di tifosi“, queste le parole del team principal Ferrari a pochi giorni dal GP d’Australia.

“Quello di Melbourne è un tracciato che potrebbe riproporre valori simili a quelli visti sul circuito della Jeddah Corniche. Dal canto nostro siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo per cercare di mettere sotto pressione i rivali che hanno avuto la meglio nelle due gare fin qui disputate”, ha concluso Vasseur.