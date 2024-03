F1, la sincerità di Vassuer dopo il Bahrain: “ci aspettavamo di meglio”

SportFair

E’ Max Verstappen il vincitore del GP del Bahrain di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha tagliato il traguardo per primo sul circuito di Sakhir, lasciandosi alle spalle il su compagno di squadra Sergio Perez e Carlos Sainz.

Gara amara per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari ha chiuso al quarto posto, dopo essere partito dalla seconda casella in griglia. Problemi ai freni hanno impedito a Leclerc di lottare per le migliori posizioni.

Bilancio dunque positivo a metà in casa Ferrari. Vassuer ha analizzato la gara dei due ferraristi.

Le parole di Vasseur dopo il GP del Bahrain

“Ci aspettavamo qualcosa di meglio, ma considerando le circostanze, credo che sia un buon risultato, non ci aspettavamo di avere questo problema con i freni che ha condizionato Charles nella prima parte della gara e ha dovuto gestire la situazione. Siamo arrivati a 2 secondi e mezzo, la gara di Carlos è stata pulita, è stato in lotta ed è riuscito a trovarsi ad una buona condizione in pista, per Charles è stato più difficile ma credo che abbia fatto un buon lavoro portando a casa i punti del quarto posto in questa situazione“, ha affermato il team principal Ferrari ai microfoni Sky.

“Jeddah sarà una gara totalmente diversa, l’asfalto è totalmente diverso, avremo le gomme soft e si ripartirà da zero in termini di prestazione, se guardiamo tra il primo e il decimo posto il gap è ridotto del 50%, quindi la storia è totalmente diversa, siamo all’altezza delle aspettative per quello che riguarda il passo in qualifica, in gara non siamo ancora del tutto soddisfatti, ma stiamo lavorando e siamo migliorati ancora“, ha aggiunto Vasseur.

“Con lo stesso passo di Carlos, partendo avanti, probabilmente Charles avrebbe potuto lottare con Sergio. Dobbiamo essere chiari, non siamo partiti benissimo come la Red Bull, ma se paragoniamo con l’anno scorso siamo partiti meglio, se riusciremo a confermare questo passo avanti allora sarà possibile lottare“, ha concluso.