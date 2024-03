F1, Ricciardo e i rumors sul ritorno in Red Bull: “non credo alle voci, ma…”

SportFair

Gli appassionati di F1 sono pronti ad un nuovo weekend di gara. Il Mondiale a quattro ruote sta appassionando, finora, più per le questioni extra-sportive che per lo spettacolo in pista.

Red Bull ha conquistato due doppiette nelle prime due gare della stagione, con Sainz e Leclerc sul terzo gradino del podio rispettivamente in Bahrain e in Arabia Saudita.

A far parlare tutti nel paddock sono le ricorrenti voci di un addio di Verstappen a Red Bull dopo il caso Horner. L’olandese ha smentito i rumors, ma è comunque l’argomento preferito dai giornalisti.

Ricciardo torna in Red Bull?

A parlare di Red Bull è stato oggi anche Daniel Ricciardo. All’Australiano è stato chiesto un commento su un suo possibile ritorno nel team: “non credo in nessuna delle storie che si sentono in giro e comunque non ci penso. So, ovviamente, qual è la mia posizione nella squadra e cosa potrebbe accadere se faccio davvero bene. Ma è tutto. Credo che in qualsiasi squadra tu sia, se fai una stagione davvero forte questo potrebbe portare a qualcosa di diverso. Ma al momento il mio obiettivo è guidare questa macchina nel miglior modo possibile“, ha affermato Daniel Ricciardo, rispondendo a chi gli chiedeva di un suo possibile ritorno in Red Bull nel 2025, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’Australia di Formula 1.

Il pilota australiano della Racing Bulls pensa, dunque, soltanto alla gara di casa. “Potrebbe essere un meraviglioso momento di chiusura del cerchio e finire la mia carriera là. Ma ora mi avvicino a ogni fine settimana passo dopo passo e non vedo l’ora di correre a casa. Voglio assolutamente avere un buon fine settimana e fare bene“, ha concluso Ricciardo.