F1, Verstappen sorpreso e Sainz acciaccato: le dichiarazioni dei protagonisti delle qualifiche in Australia

SportFair

E’ Max Verstappen il poleman del GP d’Australia di F1. L’olandese della Verstappen ha chiuso davanti a tutti le qualifiche di oggi a Melbourne, lasciandosi alle spalle un eroico Sainz e Sergio Perez.

Solo quinto invece Charles Leclerc, che nel giro finale è rientrato ai box per un errore. Soddisfatto e un po’ sorpreso Verstappen per la pole, acciaccato ma felice Carlos Sainz per la prima fila.

Le dichiarazioni dei top-3 delle qualifiche del GP d’Australia

“Forse non troppo attesa, ma sono molto soddisfatto di questa Q3, è stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta, sono molto soddisfatto. Le Ferrari sembrano davvero molto veloci, c’è un punto di domanda per domani ma questo rende le cose più divertenti, lo scopriremo“, ha dichiarato il poleman Verstappen.

“Sono state un paio di settimane davvero difficili, tanti giorni passati a letto, sono riuscito ad esserci e ad essere in prima fila, quasi non ci credevo, so che è stata dura ma sono molto soddisfatto e sono felice di poter gareggiare con le Red Bull, ieri ero un po’ arrugginito ma sono riuscito a trovare velocità e passo. Non sono nella condizione perfetta quando guido, ma credo di potercela fare. E’ difficile, è scomodo, ma non ci sono troppi dolori, quindi spingerò“, ha aggiunto Sainz.

“C’è qualcosa in più che voglio trarre dalla macchina, nel primo settore non sono andato bene, ma sono comunque abbastanza soddisfatto, penso che domani lotteremo alla pari con le Ferrari e anche con gli altri, perchè la gara sarà lunga. Abbiamo cambiato un po’ la nostra strategia per domani, vediamo chi sopravvive“, ha concluso Perez.