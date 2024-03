F1, Perez su un ipotetico addio di Verstappen: “un duro colpo per la squadra”, e sulla clausola…

SportFair

La Red Bull arriva in Australia reduce da due doppiette, con due vittorie di Verstappen, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez. Nonostante i risultati in pista, il team di Milton Keynes sta affrontando un periodo difficile tra scandali e rumors di mercato.

Nelle ultime settimane si parla di un possibile addio di Max Verstappen, che oggi sembra aver dichiarato fedeltà al team. E di questo argomento ha parlato anche Sergio Perez oggi in conferenza stampa.

Perez ed un possibile addio di Verstappen a Red Bull

“Se Verstappen dovesse andare via sarebbe un duro colpo per la squadra“, ha affermato il messicano. “Penso che la squadra sia in una posizione molto forte perché con i risultati che stiamo ottenendo c’è armonia. E in questo momento tutti nel team stanno lavorando davvero bene insieme. Tutto il gruppo ingegneristico è davvero unito e si vede in pista, quindi davvero non vedo alcun motivo per cambiarlo“, ha aggiunto Perez.

“Non so quale clausola abbia Max nel contratto. Per quanto ne so penso che abbia un contratto con la squadra ed è pienamente impegnato con il team. Il resto, credo non spetti a me commentarlo“, ha concluso.