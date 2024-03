La F1 si sposta a Jeddah: orari del GP dell’Arabia Saudita e dove vederlo in tv

SportFair

La F1 si sposta a Jeddah. Dopo il primo GP della stagione 2024, vinto da un eccezionale Max Verstappen, i campioni delle quattro ruote sono pronti a scendere nuovamente in pista e a farlo ancora una volta di sabato.

In Arabia Saudita, infatti, come accaduto in Bahrain, il GP si correrà di sabato. Nel paddock di Jeddah terrà ancora banco il caso Horner, ma gli appassionati non vedono l’ora di scoprire se le cose in pista cambieranno.

Il weekend di gara dell’Arabia Saudita sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche e gara saranno visibili in chiaro su Tv8, in differita, rispettivamente venerdì alle alle 22 e sabato alle 21.00.

Gli orari del GP dell’Arabia Saudita

Giovedì 7 marzo

10:55 F2 Prove Libere

14:30 F1 Prove Libere 1

16:00 F2 Qualifiche

18:00 F1 Prove Libere 2

Venerdì 8 marzo

14:30 F1 Prove Libere 3

16:10 F2 Sprint Race

18:00 F1 Qualifiche

Sabato 9 marzo

14:25 F2 Feature Race

18:00 Gara F1