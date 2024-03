F1, domenica il GP d’Australia: orari e diretta tv

SportFair

I campioni della Formula 1 tornano in pista! Dopo le prime due gare della stagione, dominate da Verstappen e Red Bull, con Sergio Perez sul secondo gradino del podio, il Circus si sposta adesso nella terra dei canguri, dove domenica si correrà il GP d’Australia.

Sul circuito dell’Albert Park Verstappen cercherà di ottenere la sua terza vittoria di stagione, mentre la Ferrari cercherà di avvicinarsi ancora di più alla Red Bull e di ottenere buoni risultati.

Non è ancora stato comunicato se Carlo Sainz riuscirà ad essere in pista dopo l’intervento per appendicite a cui si è dovuto sottoporre in Arabia Saudita.

Dove vedere in tv il GP d’Australia

Il weekend di gara dell’Australia sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky. Qualifiche e gara saranno visibili in chiaro in differita rispettivamente sabato alle 10.00 e domenica alle 14.00.

Gli orari del GP d’Australia

Venerdì 22 marzo

22:50 Prove Libere F3

00:00 Prove Libere F2

02:30 Prove Libere 1 F1

04.00 Qualifiche F3

06:00 Prove Libere 2 F1

07:30 Qualifiche F2

Sabato 23 marzo

01.15 Gara-1 F3

02:30 Prove Libere 3 F1

04:15 Gara-1 F2

06:00 Qualifiche F1

Domenica 24 marzo

23.05 Gara-2 F3

01:35 Gara-2 F2

05:00 Gara F1