F1, Leclerc sbaglia in qualifica: “la pole? Abbiamo sottostimato la potenza della Red Bull”

SportFair

E’ Max Verstappen il poleman del Gp de’Australia di F1. L’olandese della Red Bull si lascia alle spalle Sainz e Perez. Quest’ultimo è stato penalizzato per impeding e scivola in sesta posizione. Ne beneficia dunque Charles Leclerc, che da quinto partirà invece quarto, in seconda fila al fianco di Norris.

Il monegasco della Ferrari, che ieri era positivo e fiducioso e puntava alla pole position, ha avuto difficoltà oggi in qualifica e ha commesso degli errori che gli sono costati cari.

Leclerc analizza il suo sabato in pista a Melbourne

“La pole? Forse abbiamo sottostimato la potenza della Red Bull, perdevamo molto di più di quanto pensavamo. Non ho fatto un buon lavoro nelle FP3, speravo di riprendere confidenza in qualifica ma l’ho perso ancora di più. Concentriamoci per domani, sperando che il passo gara ci riporti dove eravamo. Oggi abbiamo perso l’anteriore, sono andato aggressivo nell’ultimo tentativo ma non è andata bene. Volevo provarci, forse avrei fatto meglio a prendere il 3° posto ed essere là davanti, forse sono stato troppo aggressivo. La gara? Ci sono 4 DRS zone, tutto è possibile. Il passo gara non è male, il podio è l’obiettivo. La vittoria, anche con il 2° posto in qualifica, è difficile: salvo sorprese, il passo della Red Bull è ancora più veloce del nostro“, queste le parole di Charles Leclerc ai microfoni Sky al termine delle qualifiche.