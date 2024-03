GP Arabia Saudita, Leclerc entusiasma i fan: “posso lottare per la pole”

SportFair

Sono andate in scena ieri le prime due sessioni di prove libere del GP dell’Arabia Saudita. I piloti Ferrari sono riusciti ad essere con i migliori ed il venerdì di qualifiche a Jeddah si prospetta spettacolare.

Charles Leclerc vuole essere ancora una volta tra i protagonisti in qualifica, con la speranza di poter lottare anche in gara, questa volta.

Le sensazioni di Leclerc dopo le libere del GP dell’Arabia Saudita

“Il circuito ha offerto quasi subito un buon livello di grip e anche per domani possiamo aspettarci un’elevata evoluzione della pista. Siamo in tanti su tempi molto vicini: sarà interessante vedere chi riuscirà a estrarre il massimo dalla sua monoposto e a trovare il colpo per mettersi davanti a tutti”, queste le parole del monegasco della Ferrari a fine giornata.

“Adesso dovremo andare in configurazione qualifica, ottimizzare il pacchetto a disposizione e fare uno step in avanti rispetto al Bahrain. Se posso lottare per la pole position domani? Non so, è difficile dirlo, ma la mia scommessa ora come ora è sì”, ha concluso.