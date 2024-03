Leclerc duro dopo le qualifiche in Arabia: “il feeling è sempre stato peggiore di quello che mi aspettavo”

SportFair

Così come accaduto in Bahrain, anche in Arabia Saudita Charles Leclerc partirà dalla seconda posizione in griglia, al fianco di Max Verstappen, poleman di Jeddah. Un risultato che non soddisfa del tutto il monegasco della Ferrari.

Alla viglia delle qualifiche, infatti, Leclerc aveva affermato di poter lottare per la pole position, ma qualche problema glielo ha impedito.

La frustrazione di Charles Leclerc

Al termine nelle qualifiche Charles Leclerc non ha nascosto il suo dispiacere e la sua frustrazione. “Non ho avuto il feeling giusto con la gomma nuova dalla Q1, soprattutto con quella posteriore, non so per quale ragione non era mai pronta e avevamo tanto sovrasterzo. Domani però non avremo da rimettere le gomme in temperatura dopo il primo giro, quindi speriamo sia un punto positivo. Ero molto contento per il secondo giro in Q3. Ho provato qualcosa con un out lap diverso per provare ad accendere queste gomme, ma non ha funzionato. Nel secondo tentativo siamo tornati a fare quello che abbiamo fatto durante la qualifica, però il feeling è sempre stato peggiore di quello che mi aspettavo. Avanti tutta per domani e speriamo di ottenere un buon risultato! Abbiamo un carico più alto rispetto agli altri, e di solito questo aiuta in gara, però aspettiamo domani sera e vedremo se avremo fatto la scelta giusta, che non la ritengo errata per la gara. Sarà forse un po’ più difficile difendere, ma se saremo veloci non sarà necessario difendere, e speriamo che questo sarà il caso”, queste le parole del monegasco della Ferrari ai microfoni Sky.