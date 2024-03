Leclerc guarda al futuro con ottimismo: “ci toglieremo presto delle soddisfazioni”

SportFair

Charles Leclerc ha ottenuto oggi il suo primo podio stagionale. Il monegasco della Ferrari ha chiuso il GP dell’Arabia Saudita con un terzo posto, alle spalle di Verstappan e Perez, portando a casa il giro veloce.

Sensazioni positive per Leclerc, che guardando al futuro è certo che la Ferrari potrà far bene.

Le dichiarazioni di Leclerc dopo il GP dell’Arabia Saudita

“Continuando su questa strada sono sicuro ci toglieremo presto delle soddisfazioni. “Siamo andati su un set up che in gara mi ha dato poca fiducia, specialmente nel primo settore. Comunque la macchina è stata abbastanza buona, con anche l’opportunità di fare il giro veloce all’ultimo giro seguendo la scia di Ricciardo. Abbiamo fatto comunque fatica a riscaldare le gomme bianche e raggiungere la Red Bull, così come abbiamo faticato con le gomme rosse in qualifica“, ha dichiarato Leclerc ai microfoni Sky.

“Credo che abbia influito in questo anche la situazione della gara dopo la safety car, ma il passo è stato quello che mi aspettavo. Cosa manca? Non punto il dito su qualcosa in particolare, siamo lontani tre o quattro decimi, che nel motorsport restano tantissimi. Comunque rispetto all’anno scorso siamo il team che ha fatto più progressi. Siamo in un momento positivo, dobbiamo continuare su questa direzione e sono sicuro che per noi le soddisfazioni arriveranno a breve“, ha concluso.