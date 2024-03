F1, Leclerc fiducioso in Australia: “abbiamo tutto per poter far bene”

SportFair

A Melbourne è tutto pronto per il terzo round della stagione 2024 di Formula 1. Domenica si corre il GP d’Australia e la Ferrari è motivata a far bene in pista dopo due terzi posti in Bahrain e Arabia Saudita rispettivamente con Sainz e Leclerc.

Il monegasco della Ferrari ha sensazioni positive alla vigilia della gara all’Albert Park.

Leclerc motivato alla vigilia del GP d’Australia

“Credo che il passo avanti fatto rispetto all’anno scorso sia evidente, molto in linea con i progressi fatti al termine del campionato 2023. Il fatto di trovare costantemente riscontri in linea con le nostre attese ci permette di muoverci in una direzione chiara. Siamo ancora all’inseguimento della Red Bull, ma stiamo facendo bene e la macchina è costante e prevedibile, senza grossi punti deboli“, ha dichiarato oggi Leclerc.

“Due anni fa qui ho vissuto una delle gare migliori della mia carriera, mentre nella scorsa stagione una delle peggiori. Fino a questo punto invece la nostra monoposto si è sempre comportata in maniera costante e l’approccio del team a ogni sessione è molto solido. Noi piloti sentiamo fiducia intorno a noi e credo che abbiamo tutto per poter fare bene. Non vedo l’ora di andare in pista qui ad Albert Park, uno dei miei tracciati preferiti“, ha concluso il monegasco.