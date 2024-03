Il grande spirito di squadra della Ferrari e l’arrivo di Hamilton, Elkann svela: “farà grandi cose”

SportFair

Charles Leclerc ha ottenuto ieri il suo primo podio stagionale, col terzo posto al GP dell’Arabia Saudita alle spalle di Verstappen e Perez. Il pazzo weekend della Ferrari finisce tra gli applausi: nonostante la perdita di Carlos Sainz, operato per appendicite, il team di Maranello sorride per la nascita di una stella! Bearman è stato votato pilota del giorno: il 18enne inglese è il più giovane ad andare a punti in una gara di F1 con una Ferrari.

Sorrisi e sensazioni positive ai box, dove ieri era presente anche il presidente John Elkann, che ha commentato così il weekend di gara arabo, parlando anche del futuro della Ferrari, con Hamilton in rosso dal 2025.

John Elkann commenta la gara di Leclerc e Bearman

“E’ stata una grandissima gara, abbiamo fatto anche un podio e il giro veloce con Leclerc, c’è stato un gran debutto per il pilota più giovane che la Ferrari abbia mai avuto e Sainz era qui nonostante l’intervento. C’è un gran spirito di squadra, questo è quello che fa sentire Ferrari così speciale, è un risultato estremamente incoraggiante“, ha affermato Elkann ai microfoni Sky.

“Sia Leclerc che Bearman sono due piloti cresciuti in Ferrari, questo indubbiamente per noi è segno di grande orgoglio. Oggi è una giornata molto importante per Oliver, a 18 anni non è facile”, ha aggiunto menzionando anche la presenza di Sainz ai box che “fa vedere quanto è unico e forte lo spirito che c’è in Ferrari“.

I miglioramenti della Ferrari secondo John Elkann

“Sicuramente se uno guarda dove eravamo un anno fa questo campionato è iniziato meglio, come sempre l’importante è cercare di migliorare e progredire, questa è la dinamica che si sente in Ferrari ed è quella che va incoraggiate e apprezzata. Obiettivo vincere entro il 2026? Quello è il ciclo che si chiude, dopo si aprirà un nuovo ciclo. L’importante è continuare a essere competitivi e alimentare lo spirito che si è sentito questa sera“.

John Elkann e l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari

“Negli anni pubblicamente ho detto quanto lui sia un grandissimo pilota e quanto abbia fatto per la Formula 1, per lui raggiungere la Ferrari è un segno importante di quanto creda di poter fare grandi cose in Ferrari. L’abbraccio di Hamilton a Bearman? Fa vedere quanto non solo in pista ma anche fuori sia un grandissimo campione ma soprattutto un esempio per le generazioni che stanno crescendo e lo stanno facendo bene“, ha concluso.