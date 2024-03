Horner, che frecciata a Wolff e Brown: “è una questione interna”

SportFair

E’ tutto pronto a Jeddah per le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita. Il mondo della Formula 1 continua a far parlare per gli episodi extra-sportivi e mentre i tifosi Ferrari si ‘disperano’ per il forfait di Carlos Sainz, il caso Horner fa ancora discutere.

Il team principal Red Bull è stato protagonista ieri in conferenza stampa a Jeddah e, rispondendo ai media, lo ha fatto anche a Toto Wolff e Zak Brown, che hanno ripetutamente chiesto maggiore trasparenza al team di Milton Keynes.

Horner risponde a Wolff e Brown

“Sfortunatamente la Formula 1 è un business molto competitivo e ci sono stati alcuni elementi che hanno cercato di trarne vantaggio. Con colpi bassi. Questo forse è il lato meno bello del nostro settore. Ci sono sempre lezioni da imparare. Ma parliamo di un procedimento interno all’azienda. Non è una questione della FIA e non è una questione della F1; è una questione tra dipendenti all’interno di un’azienda. E sarebbe così ovunque“, queste le parole del team principal Red Bull.