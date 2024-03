GP d’Australia, Sainz vuole esserci: “fatti ottimi progressi”

SportFair

E’ tutto pronto a Melbourne per il terzo round della stagione 2024 di F1. I piloti sono pronti per tornare in pista per il GP d’Australia, con le prime prove libere in programma per domani.

Gli appassionati attendono di sapere se Carlos Sainz sarà in pista o meno, dopo l’operazione per appendicite avvenuta durante il weekend di gara dell’Arabia Saudita. Lo spagnolo è a Melbourne da giorni ormai, ma solo oggi, dopo la visita con i medici FIA, saprà se potrà salire a bordo della sua monoposto o meno.

Carlos Sainz vuole tornare in pista con la Ferrari a Melbourne

“Da quando sono in Australia ho fatto ottimi progressi, mi sento meglio giorno dopo giorno e pronto a salire in macchina. Ho anche parlato con Alex Albon che ha vissuto una situazione simile alla mia due anni fa e, pur non essendo al 100%, mi aspetto di riuscire a guidare“, queste le parole di Sainz alla vigilia del GP di Melbourne.

“I medici che mi hanno avuto in cura sono stati bravissimi e l’operazione è stata meno invasiva possibile. Dopo l’intervento sono rimasto a riposo e ho quindi perso delle ore di allenamento fisico che ho però rimpiazzato con delle sessioni aggiuntive di fisioterapia. Inoltre non ho potuto girare al simulatore per preparare Albert Park, come era in programma. Non si tratta però di una pista nuova e dunque credo che sarò in grado di fare bene“, ha concluso lo spagnolo.