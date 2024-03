F1, FP3 GP Arabia Saudita: Verstappen non fa sconti, c’è Bearman in Ferrari | TEMPI

SportFair

Ultima sessione di prove libere in Arabia Saudita per quello che è il secondo appuntamento nel calendario del Mondiale di Formula 1. Ultima chance per i piloti di aggiustare le traiettorie e sistemare i dettagli necessari a fare una qualifica con i controfiocchi.

Tempi FP3 GP Arabia Saudita

Max Verstappen si conferma l’uomo da battere nella caccia alla seconda pole position della stagione. Il pilota della Red Bull ha chiuso in 1:28.412 il suo miglior giro davanti a Leclerc e Perez. Seguono Russell e Norris, davanti ad Alonso, Stroll, Piastri ed Hamilton. Sorpresa in top 10: c’è Oliver Bearman in 10ª posizione, il giovane pilota della Ferrari che sostituisce Carlos Sainz fermato da un malore durante il weekend e costretto ad operarsi.