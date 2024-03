F1, Ferrari tra i migliori a Jeddah: Vasseur lancia la carica prima del GP dell’Arabia Saudita

SportFair

La F1 si è spostata a Jeddah, dove sabato si corre il GP dell’Arabia Saudita, secondo round della stagione 2024. La Ferrari è reduce da una gara soddisfacente a metà: in Bahrain Sainz ha conquistato uno splendido podio, chiudendo il GP con un buon terzo posto, mentre Leclerc, partito dalla seconda casella in griglia, ha avuto problemi ai freni e non ha potuto far meglio di quarto.

A Jeddah la Ferrari vuole far bene, senza ripetere gli errori del debutto stagionale.

La parole di Vasseur alla vigilia del GP dell’Arabia Saudita

“Charles e Carlos si sono sempre trovati a proprio agio tra i muretti della Jeddah Corniche e mi aspetto di essere ancora tra i migliori, seppure in un gruppo di nuovo caratterizzato da valori serratissimi, e in condizione di giocarci risultati importanti con entrambi i piloti tanto in qualifica che in gara“, ha dichiarato Vasseur alla vigilia del GP dell’Arabia Saudita.

“La prima gara della stagione ci ha confermato che abbiamo lavorato nella giusta direzione durante l’inverno. A Sakhir abbiamo visto che in qualifica i valori sono ravvicinatissimi, mentre il divario da Max Verstappen in gara è ancora rilevante. È importante però che siamo riusciti a ridurlo rispetto allo scorso anno, e questo rappresenta un buon punto di partenza“, ha aggiunto il team principal Ferrari.

A Jeddah le Rosse sono attese “da un banco di prova completamente differente e vogliamo verificare che quanto di buono la SF-24 ha mostrato in queste prime settimane sia confermato anche su un tracciato così diverso. La pista si caratterizza per un asfalto molto liscio, al punto che il degrado gomme dovrebbe essere trascurabile, e troveremo per la prima volta dei curvoni da alta velocità che metteranno in luce gli aspetti di carico ed efficienza aerodinamica delle vetture“, ha concluso.