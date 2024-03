Leclerc accorcia le distanze, Vertappen è vicino: la classifica piloti di F1

SportFair

Carlos Sainz fenomenale! Dopo due settimane dall’intervento di appendicite in Arabia Saudita, lo spagnolo della Ferrari è tornato in pista, in Australia, e ha vinto!

Sainz, partito dal secondo posto in griglia, è riuscito a superare Verstappen al secondo giro, prima del ritiro dell’olandese, andando a vincere una pazzesca gara, davanti al suo compagno, Charles Leclerc. Terzo, su un podio senza Red Bull, un ottimo Norris.

Il risultato di oggi regala un importante balzo in avanti dei ferraristi nella classifica piloti. Leclerc si piazza al secondo posto a soli 4 punti da Verstappen, mentre Sainz, che ha saltato una gara, si avvicina a Sergio Perez.

La classifica piloti di F1

Verstappen 51 Leclerc 47 Perez 46 Carlos Sainz 40 Norris 28