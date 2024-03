Hamilton in Ferrari, Briatore non ha dubbi: “farà fatica a stare davanti a Leclerc”

SportFair

La Red Bull si porta a casa una nuova doppietta, con Verstappen vincitore del GP dell’Arabia Saudita davanti al suo compagno di squadra, Sergio Perez. Il team di Milton Keynes continua a dominare, ma la Ferrari vuole esserci e potrebbe piano piano avvicinarsi.

Al termine del weekend arabo di F1, Flavio Briatore ha commentato la superiorità di Red Bull, parlando anche dell’arrivo di Hamilton in Ferrari.

Red Bull superiore

“Quest’anno la Red Bull è ancora più competitiva, molto superiore rispetto all’anno scorso e ha un divario enorme con le altre. Verstappen dà 8 decimi a tutti, non sbaglia mai e la combinazione con la Red Bull è terrificante come Senna in McLaren, Alonso con la Benetton o Schumacher in Ferrari. Sono imbattibili in questo momento. C’è un dominio incontrastato della Red Bull e non è un bene per la Formula 1. La Ferrari può essere la seconda forza del mondiale, ma non è una posizione adatta alla Ferrari. Gli altri team – Mercedes, McLaren e Aston Martin – sono tutti sulla stessa linea a giocarsela“, ha dichiarato Flavio Briatore a ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso su Rai GR Parlamento.

“Red Bull non avrà nessun problema a livello di competitività. Non credo che tutte queste turbolenze possano influire sulla performance della macchina, è solo un problema di management. Rimane da vedere se Verstappen rimarrà lì, ma si parla già del prossimo anno“, ha aggiunto l’ex team principal della Benetton.

Ferrari vincente e l’arrivo di Hamilton

“Quanto tempo dovremo aspettare per rivedere una Ferrari vincente? La Ferrari deve essere più competitiva. Quando ci sono 6 o 7 decimi è impossibile giocarsi il titolo, deve migliorare la macchina avvicinandosi più possibile alla Red Bull. Se il distacco è questo non c’è nessun pilota che può fare la differenza, non è il pilota che risolve tutti i problemi di un team“, ha affermato ancora Briatore.

“Se Hamilton fosse in Ferrari oggi farebbe le stesse cose di Leclerc, che è un pilota veloce. Per me Leclerc è sottovalutato, Hamilton farà fatica a stargli davanti. Piloti come Hamilton se la macchina non è competitiva ci mettono poco di loro. Se vede la possibilità di andare sul podio, invece, ha una marcia in più. Bearman? E’ stato eccezionale. Nessuno lo conosceva, è stato molto bravo. Già finire la gara ancora competitivo tenendo gli altri dietro è una cosa per cui fargli i complimenti. Sicuro ha qualcosa, cosa lo vedremo con il tempo“, ha concluso.