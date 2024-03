F1, Ben Sulayem voleva far saltare il GP di Las Vegas: i dettagli

SportFair

Ancora scandali in Formula 1. A pochi giornid al GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione, è il presidente della FIA a finire nel caos. Mohammed Ben Sulayem è finito sotto i riflettori nelle ultime ore perchè avrebbe favorito Fernando Alonso.

La Bbc ha rivelato adesso un nuovo retroscena riguardante Ben Sulayem: il dirigente avrebbe cercato di non far omologare la pista di Las Vegas per la gara della scorsa stagione.

Ben Sulayem voleva far saltare il GP di Las Vegas 2023

L’accusa arriverebbe dallo stesso informatore secondo il quale Ben Sulayem avrebbe fatto cancellare la penalità di 10 secondi inflitta ad Alonso a Jeddah. Nel caso di Las Vegas, un uomo per conto del presidente Fia avrebbe fatto pressioni perchè venissero trovati dei problemi in modo da non certificare il circuito prima del weekend di gara e ritirare così la licenza. Alla fine, però, i delegati Fia non riscontrarono difetti tali da non dare il via libera e così la pista fu omologata per ospitare il circus.