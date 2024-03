Eurolega, la Virtus Bologna si arrende al Real Madrid: i quarti sono ancora accessibili

SportFair

Se il Bologna calcio si è salvato in extremis questa sera, nel posticipo della 29ª giornata di Serie A, vincendo al 94′ con un gol di Fabbian contro l’Empoli, non è riuscita a portare casa una vittoria anche la Virtus Bologna.

La squadra bolognese di basket è stata sconfitta oggi nella 29ª giornata di Regular season di Eurolega. Sul parquet casalingo della Segafredo Arena, le Vu Nere di coach Banchi si sono arrese per 89-74 agli spagnoli del Real Madrid, campione d’Europa e capolista.

Tra gli ospiti, 15 punti di Yabusele, top-scorer della serata, e 14 di Poirier; tra i padroni di casa, 12 di Cordinier. Per Bologna, che resta in corsa per i primi sei posti che danno l’accesso diretto ai quarti di finale, si tratta del 12 ko in questa edizione dell’Eurolega, a fronte di 17 vittorie.