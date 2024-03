Eurolega, l’Olimpia Milano batte il Partizan: decisiva la tripla di Napier | CLASSIFICA

SportFair

Una partita sofferta, in bilico per tutto l’arco dei 40 minuti, con il rischio di overtime dietro l’angolo e lo spettro della 17ª sconfitta ad aleggiare sul parquet del Forum di Assago. Ma l’Olimpia Milano gioca gli ultimi possessi con personalità e, decisamente, con più razionicio rispetto al Partizan e si porta a casa il 13° successo stagionale in Eurolega.

Decisiva, nel finale, la tripla di Shabazz Napier (13 punti) che spegne i tentativi di rimonta dei ragazzi di coach Obradovic. Mirotic e Shields decisivi con 19 punti a testa, 18 quelli di Hall. Al Partizan non bastano i 19 punti di Avramovic e i 13 più 5 rimbalzi di Caboclo.

Classifica Eurolega

Real madrid 22 Barcellona 19 Panathinaikos 18 Monaco 18 Olympiakos 17 Fenerbahce 17 Virtus Bologna 17 Baskonia 15 Maccabi Tel Aviv 15 Valencia 13 Partizan 13 Olimpia Milano 12 Anadolu Efes 12 Bayern Monaco 12 Zalgiris Kaunas 11 Stella Rossa 10 Lione 6 Alba Berlino 5