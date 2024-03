Eurolega, la Virtus Bologna si arrende all’Olympiakos: adesso due partite da brividi

SportFair

Serata amara per la Virtus Bologna in Eurolega, sconfitta per la decima volta su altrettanti confronti nella tana dell’Olympiacos. Al Peace And Friendship Stadium finisce 74-69 per i greci, che agganciano in classifica a quota 34 proprio gli uomini di Banchi e si portano in vantaggio negli scontri diretti.

Alla Virtus Bologna non bastano le buone prestazioni di Shengelia (15 punti), Belinelli e Hackett (10 punti a testa). Decisivo il terzo-quarto, dominato dai padroni di casa con il punteggio di 20-5. Si complica la corsa a un posto diretto nei play-off per la squadra italiana. La Virtus è attesa ora da un doppio difficile impegno contro l’Olimpia Milano in Lega A e la capolista Real Madrid in Eurolega.