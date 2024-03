Eurolega, batosta dell’Olimpia Milano: brutta sconfitta contro il Baskonia

SportFair

Brutto passo falso dell’Olimpia Milano in Eurolega e il sogno rischia di sfumare. E’ andata in scena la partita della 29ª giornata della regular-season e la squadra italiana si è dimostrata in grossa difficoltà. La partita contro il Baskonia si è conclusa 88-73 (19-18, 48-34 e 69-55 i parziali).

Si allontana il decimo posto per la squadra di coach Messina che garantirebbe un pass per i play-in. Inutili i 21 punti di Mirotic ei 17 di Shields. L’Olimpia si giocherà le ultime poche chance nelle prossime partite, prima contro il Monaco in trasferta (20 marzo) e poi il Fenerbahce al Forum.