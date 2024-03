Giro di Sicilia e Giro d’Italia, la promessa di Amata: ecco quando torneranno sull’isola

SportFair

Niente Giro di Sicilia per il 2024, al suo posto nel calendario ci sarà il Giro d’Abruzzo. Un duro colpo per tutti gli appassionati di ciclismo siciliani che attendevano con ansia di vedere nuovamente la colorata carovana ciclistica attraversare l’isola. La speranza è di rivedere presto il grande ciclismo al Sud, compreso il Giro d’Italia.

Ciclismo in Sicilia: la promessa di Elvira Amata

Elvira Amata, assessore al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, è intervenuta a far chiarezza sulla questione ciclismo in Sicilia: “guardiamo con grande e costante attenzione al segmento del cicloturismo che rappresenta uno degli elementi di particolare rilievo dell’offerta turistica, espressamente previsto all’interno degli strumenti di programmazione e ciò a conferma del valore già riconosciuto al Giro di Sicilia, nel corso degli anni formalmente sostenuto dall’assessorato del Turismo, sport e spettacolo.

Purtroppo, la concomitante chiusura del precedente ciclo di programmazione e l’avvio del nuovo ciclo 21/27 ha imposto il reperimento delle necessarie risorse da destinare agli interventi in programma, compresi quelli sportivi di maggiore attrattività turistica, elemento quest’ultimo che non ha consentito per tempo di sostenere le iniziative. I

l Giro di Sicilia e il Giro d’Italia certamente si svolgeranno nel 2025. Stiamo già lavorando insieme ad Rcs per proseguire nella virtuosa collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare i risultati già raggiunti che concorreranno a valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio anche attraverso altri eventi sportivi sull’isola“.