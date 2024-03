Zaynab Dosso da sogno! Splendido bronzo nei 60 metri ai Mondiali

SportFair

Giornata pazzesca a Glasgow, dove sono in corso i Mondiali indoor di atletica 2024. L’Italia sale a quota 4 medaglie. Clamoroso il bronzo di Zaynab Dosso nei 60 metri con 7.05, stesso crono della semifinale con cui è diventata la prima italiana di sempre in una finale mondiale.

Allenata dal coach Giorgio Frinolli, la sprinter emiliana viene preceduta da Julien Alfred (Saint Lucia, 6.98) e dalla polacca Ewa Swoboda (7.05). Dopo l’argento di Mattia Furlani nel lungo, il bronzo di Leonardo Fabbri nel peso e l’argento di Simonelli, è già eguagliato dall’Italia il massimo storico di 4 medaglie ai Mondiali indoor, come nel 1985 e nel 1991, e di finalisti (9).

La soddisfazione di Dosso dopo il bronzo ai Mondiali di atletica indoor

“La medaglia è pazzesca. Domani lo realizzerò ma ora non voglio più togliermi questa bandiera di Dosso. Dopo che ho visto Lorenzo ho detto “anche io mi devo portare qualcosa a casa”. Due anni fa ho perso la finale per 2 centesimi. Questa è un’Italia che sogna in grande. Ora si mettono sul tavolo delle carte pesanti“, ha affermato Zaynab Dosso.

“Quando arriva il momento in cui raccogli il frutto del tuo lavoro, resti senza parole“, ha concluso.