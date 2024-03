Djokovic, l’annuncio sui social: “non giocherò il Miami Open” | FOTO

SportFair

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Novak Djokovic non parteciperà al Miami Open. Il serbo continua a fare i conti con problemi fisici e il percorso ad Indian Wells è stato molto al di sotto delle aspettative.

I dettagli sulla situazione sono arrivati proprio dal diretto interessato, attraverso una Storia sul profilo Instagram.

L’annuncio di Djokovic

“Ciao Miami, sfortunatamente non giocherò il Miami Open quest’anno. In questa fase della mia carriera, sto bilanciando il mio programma privato e professionale. Mi dispiace di non poter incontrare alcuni dei fan migliori e più appassionati del mondo. Non vedo l’ora di giocare a Miami in futuro!”, è il messaggio del serbo.