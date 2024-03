Sassari batte la Virtus Bologna: la cura Markovic funziona

SportFair

Le ultime 3 settimane in casa Dinamo Sassari hanno il sapore della svolta. Coach Nenad Markovic sembra aver toccato le corde giuste e la squadra ha risposto a dovere. La prova del nove è arrivata domenica, nel lunch match contro la Virtus Bologna, vinto 93-88 dai biancoblu. Nonostante i il divario fra i due roster, con Bologna che è squadra di Eurolega e candidata al titolo in Serie A, la Dinamo Sassari ha raccolto 2 punti che permettono di staccare le zone basse e puntare il mirino sulla zona Playoff.

Dinamo Sassari, le dichiarazioni di coach Markovic dopo la vittoria contro Bologna

“Sapevamo quanto fosse importante giocare come una squadra e lo abbiamo fatto molto bene“, conferma il tecnico bosniaco dopo un successo che ha rianimato tutto l’ambiente e ha fugato almeno in parte i dubbi sul potenziale dei giocatori a disposizione. “Sapevamo che conto la Virtus sarebbe stato difficile, è tra le squadre migliori d’Europa, ma abbiamo utilizzato le ultime due settimane per prepararci a questa partita, sapevamo cosa dovevamo fare“, dice il coach, che però non è contento di quello zero alla voce falli commessi nei primi otto minuti della partita. “Se concedi più di 20 punti all’avversario, non hai difeso come avresti dovuto – è l’analisi – ma la nostra intensità è cresciuta nel corso della partita“.

Più in generale “siamo ripartiti da quanto di buono fatto nei primi 25 minuti contro Milano e Tortona, c’eravamo accorti che in quelli restanti eravamo affaticati e non riuscivamo a essere lucidi nelle scelte“, confessa Markovic per spiegare che “in queste due settimane di duro lavoro una l’abbiamo dedicata alla preparazione fisica“. Col risultato che “i ragazzi sono stati bravissimi a tenere una grande concentrazione e a lavorare molto, questa vittoria ci dà la forza per le gare future“.