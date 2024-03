Cortina, torna la Coppa del Mondo di snowboardcross | INFO e DETTAGLI

SportFair

Il circuito iridato della tavola torna a Cortina d’Ampezzo, questa volta nel comprensorio ISTA, con la Coppa del Mondo di snowboardcross. Una spettacolare gara che per due giorni vede i migliori atleti impegnati sulla pista San Zan di Socrepes, con i training ufficiali venerdì 8 marzo, mentre le qualifiche e le finali si terranno nella giornata di sabato 9 marzo.

La particolarità, per il terzo anno consecutivo, è proprio nella Finali in notturna, con accesso gratuito per il pubblico: nonostante le difficoltà meteorologiche di queste settimane, la partenza sarà abbassata ma torna la spettacolare curva Tabaccaio, passaggio del tracciato dove la sfida è sì tra gli atleti ma anche con la velocità e la gravità.

Oltre alla componente sportiva, a Cortina tutti gli appassionati della coppa del mondo di snowboard potranno anche approfittare dell’evento Tofana Music Day, con sette rifugi che ospitano 7 artisti: Chalet Tofane, rifugio davanti al quale è allestita la finish area, sarà il palcoscenico di Giorgio Roman dj. La gara sarà invece come sempre raccontata e vissuta insieme a Sara Mastel e Lorenzo Pinciroli, accompagnati da deejay Max Benzoni anche dopo le finali stesse.

“Ci siamo quasi e se è così dobbiamo ringraziare tutti coloro che credono in questo progetto: la giusta squadra è la chiave per il successo – commenta Denis Constantini, Presidente Snowboard Club Cortina – Senza tutte le persone coinvolte in questa organizzazione nulla sarebbe stato possibile sin qui. Mi riferisco al nostro team così come al Comune di Cortina, a Cortina ISTA Ski Area, a Fondazione Cortina che ci affianca e a tutti i partner e gli sponsor che ci sostengono, edizione dopo edizione“.

Fa eco Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina e primo dei sostenitori dello sport come volano per la crescita di una comunità intera. “Fondazione Cortina è orgogliosa di essere per il terzo anno consecutivo al fianco di Snowboard Club Cortina nell’organizzare un evento di una bellezza e spettacolarità uniche come la Coppa del Mondo di Snowboard Cross. Desidero sottolineare il contributo prezioso dello Snowboard Club Cortina, che svolge un ruolo cruciale nell’allestire il percorso di gara e che garantisce sempre un’altissima qualità tecnica.

Nonostante le sfide legate alle temperature superiori alla media stagionale, lo Snowboard Club ha dimostrato una straordinaria flessibilità e creatività nel trovare soluzioni, e l’utilizzo delle balle di paglia ne è un esempio tangibile. Si tratta di un approccio innovativo, che ha contribuito a risparmiare risorse e che può essere d’ispirazione per altri eventi e per la comunità stessa. Siamo certi che saranno due giorni indimenticabili per tutti i partecipanti e gli spettatori“.

L’appuntamento è quindi per questo fine settimana, con training venerdì 8 marzo, Qualifiche sabato 9 marzo alle 11 e alle 15.30, con le Finali alle 18:30, tutto sulla pista San Zan di Socrepes – arrivo davanti a Chalet Tofane.