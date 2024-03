Shiffrin, ottava meraviglia ad Are! Sua la Coppa di Slalom

SportFair

Torna Mikaela Shiffrin e riparte con la sua striscia vincente: porta a casa l’ottava coppa di slalom della sua carriera, assieme alla vittoria numero 96. La sua seconda manche è travolgente, mette a segno il miglior tempo, come già aveva fatto nella prima, ma staccata la 19enne croata Zrinka Ljutic di 1″24. Al terzo posto c’è Michelle Gisin, a 1″34, ma bravissima a conquistare il secondo podio stagionale.

Chiuso il discorso coppa grazie ai 730 punti realizzati contro i 505 di Petra Vlhova infortunata, e i 492 di Lena Duerr, oggi quarta.

La generale, invece, non è in discussione con Lara Gut-Behrami che rimane in vetta con 1654 punti, davanti a una Federica Brignone, che oggi totalizza 4 punti e sale a 1372, e quindi la Shiffrin che sale a 1309, ma che non disputerà tutte le gare delle Finali.

Per l’Italia sono tre le atlete a punti, ma sono nella parte bassa della classifica: Lara Della Mea chiude al 23/o posto, recuperando due posizioni rispetto alla prima; Martina Peterlini è 26/a ma rimane fra le 25 con il 24/o posto finale e rappresenterà l’Italia dello slalom femminile a Saalbach. 27/o posto per Federica Brignone che lascia due posizioni nella seconda manche, ma chiude il suo sontuoso week-end svedese andando a punti.