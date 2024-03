Coppa Davis, Bologna confermata sede della fase a gironi: date e sorteggio

SportFair

La Coppa Davis continuerà ad intrattenere il pubblico italiano. Dopo il successo azzurro dello scorso anno non poteva essere altrimenti. l’ITF ha annunciato oggi le sedi della fase a gironi della competizione a squadre di tennis per il 2024 e tra queste c’è anche Bologna.

Le città che ospiteranno la fase a gironi sono Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai. La fase a gironi si svolgerà dal 10 al 15 settembre e vedrà coinvolte 16 squadre che si giocheranno un posto per le Finals di Malaga fissate da 19 al 24 novembre.

Il regolamento della fase a gironi della Coppa Davis

Come già accaduto nel 2022 e 2023 la fase a gironi si svolgerà secondo il format del round robin con le prime due squadre di ciascun girone che si qualificheranno alle Finals a eliminazione diretta (otto le squadre in campo) da cui uscirà il nome dei futuri campioni del mondo.

“L’ultima edizione delle Finals di Malaga è stata un’esperienza incredibile per chiunque vi abbia fatto parte e tutte le squadre coinvolte nella fase a gironi sono sicuro che faranno di tutto per provare a vivere quelle emozioni anche quest’anno“, ha dichiarato David Haggerty, presidente dell’Itf.

“Tre delle quattro città sedi hanno allestito spettacoli incredibili facendo registrare numeri da record, e siamo inoltre contenti di portare per la prima volta la Coppa Davis in Cina, una location che ben si accorda agli impegni dei giocatori coinvolti reduci dallo swing asiatico post Us Open. Ciascuna di queste quattro città offrirà la cornice ideale per un’edizione della Coppa Davis che si annuncia ancora più emozionante e che vedrà i migliori giocatori del mondo impegnati nel rappresentare al meglio i loro colori. Non vediamo l’ora che inizi“.

Le 16 squadre per la Coppa Davis 2024

Le 16 squadre che prenderanno parte alla fase a gironi della Coppa Davis sono le seguenti:

Italia (campione in carica),

Australia (finalista),

Gran Bretagna (wild card),

Spagna (wild card).

Le vincitrici delle qualificazioni:

Argentina,

Belgio,

Brasile,

Canada,

Cile,

Repubblica Ceca,

Finlandia,

Francia,

Germania,

Olanda,

Slovacchia

Stati Uniti.

Bologna (Unipol Arena) e Valencia (Pabellon Fuente de San Luis) si confermano città sedi per il terzo anno consecutivo, mentre per Machester si tratta del secondo anno. L’Hengqin International Center di Zhuhai ospiterà invece l’evento per la prima volta. Il sorteggio per la fase a gironi si svolgerà martedì 19 marzo alle 14.00 negli uffici londinesi dell’Itf.