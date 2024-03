Condizioni pietose al Miami Open, lo sfogo di Ruud: “il torneo è troppo economico” | VIDEO

SportFair

Duro sfogo di Casper Ruud durante la partita di sabato contro Luca van Assche al Miami Open. Il tennista norvegese si è lamentato col giudice di sedia delle condizioni pessime del Masters 1000 in corso in Florida.

Lo sfogo di Ruud al Miami Open

“Non c’erano asciugamani, né acqua fredda, solo una sedia di plastica su cui cambiarsi. Questo è uno scherzo“, si è lamentato Ruud. “E sai perché? Perché il torneo è troppo economico per offrire qualcosa di buono ai giocatori. Veniamo qui ogni anno per giocare, per dare spettacolo davanti a decine di migliaia di persone e poi ci trattano così”, ha insistito il norvegese.

“Una stanza dove non c’è niente e solo una sedia di plastica in cui cambiarti. Forse potrebbero mettere degli asciugamani, forse dell’acqua fredda per il comfort dei giocatori. E non è colpa tua. Dico solo quanto sia grave la situazione“, ha aggiunto Ruud, prima di chiedere all’arbitro di informare il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi e il direttore generale Massimo Calvelli delle sue richieste. “So che non lo sapevi, ma te lo dico adesso. E dobbiamo trasferirlo oggi a chi comanda, Andrea, Massimo, chiunque. Perché ogni volta che i giocatori si lamentano non succede nulla“, ha concluso.

