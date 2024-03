Classifica piloti MotoGP: Martin allunga in Portogallo, Bagnaia mastica amaro

SportFair

Jorge Martin vince il GP del Portogallo e si porta in testa alla classifica piloti di MotoGP per il primo weekend in carriera. Lo scorso hanno aveva superato Bagnaia in classifica solo nelle sprint del sabato. A proposito di Bagnaia: caduta clamorosa di Pecco, scontratosi nel finale con Marc Marquez, che chiude il GP del Portogallo con 0 punti.

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 60 pt Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 42 pt Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 39 pt Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 37 pt Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 27 pt Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 27 pt Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 25 pt Maverick Viñales (Aprilia Racing) 19 pt Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 16 pt Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 15 pt Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 15 pt Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 13 pt Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 12 pt Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 7 pt Joan Mir (Repsol Honda Team) 7 pt Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 5 pt Johann Zarco (Honda LCR) 4 pt Alex Rins (Monster Yamaha Team) 3 pt Takaaki Nakagami (Honda LCR) 2 pt Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 0 Luca Marini (Repsol Honda Team) 0 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 0