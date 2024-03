Clamoroso in Red Bull, l’annuncio di Marko fa tremare: sospeso dal team

SportFair

Il caso Horner non è di certo risolto. Il team Red Bull è spezzato e la mancanza di trasparenza sta creando non poco scompiglio. Dopo i rumors sul possibile addio di Max Verstappen, a seguito della lite di papà Jos con Horner adesso è Helmut Marko a far tremare tutti.

Marko, consigliere Red Bull, avrebbe annunciato a ORF che potrebbe non essere in Red Bull nelle prossime settimane, già dall’Australia, prossimo round della stagione 2024 di Formula 1.

Marko ha detto che esiste una “possibilità teorica” ​​che la Red Bull lo sospenda. Non può dire con certezza se sarà presente al prossimo Gran Premio d’Australia