Challenger Phoenix, quando gioca Berrettini? Data, orario e avversario

Finalmente ci siamo. Matteo Berrettini è pronto a tornare nel circuito dopo tante, troppe, settimane passate a guardare i colleghi dal divano di casa. Il tennista italiano è stato fermato dagli infortuni, più volte, nel 2023 e nei primi mesi del 2024, tanto da doversi ‘riciclare’ in qualità di super tifoso nei successi dell’Italia in Coppa Davis.

Intanto, si è parlato molto di lui per questioni extra-campo, dalla separazione con Melissa Satta alla rivalità con Sinner. Adesso Berrettini è pronto a tornare in campo nel Challenger di Phoenix con la speranza che sia un ‘nuovo inizio’ per la sua carriera.

Quando gioca Berrettini nel Challenger di Phoenix?

Matteo Berrettini, oggi numero 154 del mondo, farà il suo ritorno nel circuito domani, martedì 12 marzo, alle ore 18:00. L’avversario del tennista italiano sarà il francese Hugo Gaston, numero 85, che non ha mai affrontato in carriera, capace nel 2020 di raggiungere gli ottavi alla sua prima partecipazione al Roland Garros, battendo anche Stan Wawrinka in cinque set.