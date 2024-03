SportFair

E’ finita agli ottavi di finale l’avventura di Fabio Fognini al Challenger di Phoenix. L’azzurro è stato sconfitto nettamente da Aleksandar Vukic, in due set e in appena 56 minuti. La partita non è stata mai in discussione e l’azzurro non è stato in grado di reagire.

Il risultato di 6-1, 6-1 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. L’australiano si è dimostrato in grande forma e in totale ha conquistato addirittura 5 break, 2 nel primo set e 3 nel secondo.