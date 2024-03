Challenger Charleston, Cocciaretto in finale: battuta Minnen

SportFair

Elisabetta Cocciaretto prenota la finale del “Fifth Third Charleston“, torneo WTA 125 con 115.000 dollari di montepremi di scena sul cemento di Charleston, in South Carolina (USA). La tennista italiana, 23 anni, nativa di fermo, attuale numero 60 del ranking WTA, si presentava come quarta forza del seeding.

Elisabetta Cocciaretto si è in semifinale sulla belga Greet Minnen, n.81 Wta, in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-1. Nell’altra semifinale, si giocheranno il secondo pass per l’ultimo atto del torneo la cinese Yafan Wang, n.66 del ranking e sesta favorita del seeding, e la russa Diana Shnaider, n.74 Wta e settima testa di serie.