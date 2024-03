Cazaux sviene in campo: paura durante le qualificazioni del Miami Open | VIDEO

SportFair

Grosso spavento in campo durante le qualificazioni del Miami Open, secondo Masters 1000 maschile della stagione, che si gioca sui campi in cemento di Laykold, e avrà un montepremi di 8.995.555 dollari.

Arthur Cazaux è svenuto durante il match col connazionale Harold Mayot. Dopo oltre due ore di gioco, sotto 4-6 7-5 2-1 30-30, il tennista francese è svenuto prima di prepararsi per rispondere.

Troppo caldo a Miami: la temperatura segnava 30 gradi, col 70% di umidità. Cazaux si è ripreso, ma è stato costretto ad abbandonare il match, lasciando il campo su una sedia a rotelle.

Polemica per la reazione di Mayot

Mayot non è andato subito dall’altra parte della rete, un comportamento di cui alcuni tifosi gli chiederanno conto, anche con toni accusatori, sui social. “Smettetela di fare una falsa polemica per nulla – risponde il francese, come riporta SuperTennis -. Già da diversi game Arthur non si sentiva bene, soffriva di crampi. Non l’ho visto crollare a terra, ho pensato che si fosse steso per un crampo. Quando invece ho capito che era una cosa seria sono andato vicino lui, ero molto preoccupato. L’ho aiutato, fra noi c’è grande amicizia e complicità da sempre“.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY — 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024