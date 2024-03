Caso Horner, la versione raccontata a Geri e le nuove regole rigide della moglie del team principal

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 è iniziata nel nome di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha dominato in Bahrain, lasciandosi alle spalle Perez e Sainz. Nonostante la doppietta, però in casa Red Bull non c’è ancora lo spirito giusto per festeggiare in grande.

Il caso Horner, infatti, ha diviso in due la squadra ed il futuro del team principal è ancora incerto.

Intanto in Bahrain Horner ha ricevuto il supporto della compagna, ma sembra che la situazione non sia troppo rosea, nonostante l’apparizione in pubblico mano nella mano, tra abbracci e baci.

La versione di Horner a Geri Halliwell

Il Sun ha appreso che Geri sapeva della dipendente al centro dello scandalo degli SMS. Un membro della Red Bull ha detto che l’ex cantante approvava persino la donna che lavorava nella squadra di Horner e che avrebbe anche visitato la casa della coppia.

“Quando Christian le ha parlato per la prima volta della situazione, ha detto che aveva litigato con una donna che voleva una promozione e maggiori responsabilità nella Red Bull. Così l’ha raccontato a Geri come lite sul posto di lavoro e lei l’ha accettato. Quindi Geri ora è furiosa perché sembra che ci sia dell’altro dietro a questo“, ha detto la fonte.

Le richieste della furiosa Geri Halliwell

Secondo alcune indiscrezioni sembra che Geri Halliwell abbia chiesto al marito Christian Horner di interrompere i contatti con la collega che lo ha denunciato per comportamento sessualmente inappropriato.

L’ex Spice vorrebbe la dipendente “fuori dai giochi” e abbia imposto delle nuove regole al marito.