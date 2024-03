Caso Horner, incontro Sulayem-Domenicali: cosa sta succedendo

SportFair

Nel primo weekend di Formula 1 a tenere banco è ancora il caso Horner. Nella giornata di giovedì il team Red Bull aveva chiuso l’indagine interna scagionando il team principal dalle accuse di “comportamento inappropriato” con una dipendente dello staff, ma nella serata di ieri sono state spedite alcune e-mail ‘compromettenti’, partite da account anonimi, agli indirizzi di un centinaio di persone fra giornalisti, dirigenti, team principal e altri addetti ai lavori.

Le chat WahtsApp di Horner: incontro tra Sulayem e Domenicali

Tali documenti riguarderebbero chat WhatsApp private e presunte comunicazioni compromettenti con la donna in questione. Materiali che sono arrivati anche ai vertici di Fia e Formula Uno. Il presidente Fia, Mohammed Ben Sulayem, e il boss della Formula 1, Stefano Domenicali, secondo quanto riporta Sky Sports Uk, si incontreranno oggi per discutere della questione in tempi strettissimi. Possibile che, alla luce delle nuove prove, la posizione di Horner possa essere vagliata direttamente ‘dall’alto’.