Caso Horner, avvocato scelto da Red Bull Thailandia: la dipendente si appella alla giustizia ordinaria

Il caso Horner non sembra affatto chiuso. Il team principal Red Bull è stato scagionato dal team, ma adesso emergono nuovi dettagli che mettono dubbi sull’indagine interna svolta dalla squadra di Milton Keynes.

Secondo il Sun, la dipendente che ha accusato Horner di comportamento inappropriato ha cambiato avvocato e si appellerà presto alla giustizia ordinaria, non soddisfatta dall’esito dell’indagine interna della Red Bull.

Red Bull nel mirino, indagine svolta da un ente esterno?

Adesso spuntano dei nuovi, seri, punti interrogativi sull’indagine Red Bull. Secondo Gpblog.com, infatti, sarebbe stata Red Bull Thailandia a scegliere l’avvocato incaricato di risolvere la questione Horner. Dunque, l’indagine non sarebbe stata condotta al 100% da un’ente esterno e non coinvolto, come il team ha voluto invece far sapere sin dal primo istante.

Per questo motivo la dipendente avrebbe intenzione di rivolgersi alla giustizia ordinaria. Si prospettano settimane intense e ancora ricche di colpi di scena in F1.