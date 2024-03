Carlos Sainz operato: aggiornamenti sulle condizioni del ferrarista

SportFair

Carlos Sainz non gareggerà in Arabia Saudita dopo aver scoperto di avere l’appendicite. A seguito di alcuni accertamenti dopo i malesseri degli ultimi giorni, lo spagnolo della Ferrari è stato costretto al forfait e si è recato immediatamente in ospedale per un intervento chirurgico.

Sainz operato con successo

La Ferrari ha fatto sapere con una breve nota sui social, che Carlos Sainz è stato operato con successo. Lo spagnolo è uscito dalla sala operatoria e l’intervento è andato bene,

“Aggiornamento su Carlos Sainz: Carlos è uscito dalla sala operatoria. È andato tutto bene e lui ora riposa in ospedale. Gli stiamo inviando tutto il nostro supporto per una rapida guarigione“, ha scritto la Scuderia di Maranello.

Il sostituto di Carlo Sainz in Arabia Saudita

Per la terza sessione di prove libere e per il resto della settimana sarà presente Oliver Bearman , pilota di riserva del team che questa settimana gareggia in F2, vincendo anche lui in classifica. Il cambiamento è stato annunciato ufficialmente sia dalla Ferrari che dalla Formula 1 attraverso i propri social network e l’inglese, che guiderà con la numero 38, conosce anche il layout del simulatore, sebbene non l’abbia mai fatto in modo reale con una F1.